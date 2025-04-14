باميلا الكيك تتعرض لانتقادات حادة بسبب ما قالته عن اللبنانيين: السوريين بيفهموني!

#باميلا_الكيك: اللبنانيين عم يفرجوني انو هني المتفلسفين…واللي بيفهموني هني السوريين !



للمعلومة: لو قد ما مسحتي جوخ الجمهور السوري رح يضل يعتبرك ممثلة درجة عاشرة مقارنة بالممثلين السوريين وما إلك إلا بلدك بالنهاية 😏pic.twitter.com/S2U6N1Kewx — 📡 𝕏 رادار (@Tweets_Radar) April 13, 2025

وفي التفاصيل، وخلا مقابلة لها على هامش الحفل، تحدثت باميلا الكيك عن الجمهور اللبناني، لتنتقده وتشيد بالجمهور السوري بالمقابل، اذ قالت: "الشعب اللبناني بحبه كتير وهيدا شعبي، بس اللبنانيين عم يفرجوني انو هني المفلسفين، انا عندي فلسفة معينة، ولكن لطالما بهالـ 18 سنة تبعي شفت الجمهور تبعي مزبوط هو بسوريا".