باميلا الكيك تتعرض لانتقادات حادة بسبب ما قالته عن اللبنانيين: السوريين بيفهموني!
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، باسم الممثلة اللبنانية باميلا الكيك، بعد تصريحاتها الأخيرة عن الجمهور اللبناني خلال حفل اطلاق مسلسل "آسر" الذي تشارك في بطولته الى جانب نخبة من نجوم الفن بين لبنان وسوريا.
وفي التفاصيل، وخلا مقابلة لها على هامش الحفل، تحدثت باميلا الكيك عن الجمهور اللبناني، لتنتقده وتشيد بالجمهور السوري بالمقابل، اذ قالت: "الشعب اللبناني بحبه كتير وهيدا شعبي، بس اللبنانيين عم يفرجوني انو هني المفلسفين، انا عندي فلسفة معينة، ولكن لطالما بهالـ 18 سنة تبعي شفت الجمهور تبعي مزبوط هو بسوريا".