ريتا حرب تنهار على الهواء! تمزيق أسماء وأسرار صادمة عن قسمة ونصيب تُكشف لأول مرة

في حلقة صريحة ومؤثرة من برنامج الفصول الأربعة، مع الاعلامي علي ياسين، كشفت الإعلامية والممثلة ريتا حرب محطات صادمة من حياتها الشخصية والمهنية.



بدأت الحلقة مع فصل الخريف، بدموع على الهواء عند الحديث عن والديها، لتنتقل بعدها إلى سرد مؤلم عن وفاة والدها، وسبب طلاقها الصادم، وتهديدها لأي شخص يقترب من بناتها. كما تحدّثت بتأثر عن وفاة والدتها وشعورها باليُتم، قبل أن تروي تفاصيل الحادث الذي كاد أن يودي بحياتها ويترك وجهها مشوّهًا، وتشارك مواجهة مؤثرة بينها وبين طفولتها باستخدام الذكاء الاصطناعي، متذكرة نجاتها من رصاصة قناص. في فصل الشتاء، تناولت علاقتها بالزواج، حيث اعترفت بندمها عليه، وروت كيف رفضت الذهاب إلى بيت العريس في ليلة الدخلة. تطرقت أيضًا للعنف والخيانة. كما كشف علي ياسين اسماء أربعة رجال ارتبطت بهم، ما جعلها تمزق الأوراق على الهواء. كما أعلنت وصيتها المؤثرة لابنتيها. في الربيع، ردّت بقوة على الانتقادات التي طالت برنامجها "قسمة ونصيب"، مؤكدة أنه لا يتعارض مع الدين، ونفت الاتهامات بالعلاقات المشبوهة، كاشفة مشاركة ابنتها في البرنامج. كما واجهت هجوم أحد المشاركين وردّت عليه بقولها: "العصمة بإيد الصبايا"، وكشفت أيضًا عن طردها من قناة أوربيت بعد 20 عامًا من العمل. في الصيف، دخلت منطقة الجرأة، فتحدّثت عن الممثل الذي تفضّله لمشهد قبلة، وأشادت بمسلسلي "شارع الأعشى" و"خريف القلب"، وتطرقت إلى خلافها مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وحلول الفنانة سيرين عبد النور مكانها في احد الاعمال كاشفة عن وعود لم تُنفّذ. كما علّقت على فيديو خادش من "قسمة ونصيب"، وانفعلت بسبب سؤال عن ارتباط بعض الفنانات بمنتجين.