إغلاق عيادة شام الذهبي ابنة أصالة بسبب مخالفات جسيمة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر إغلاق السلطات المصرية عيادة الجلدية والتجميل “Dao Derma” الخاصة بشام الذهبي ابنة النجمة السورية أصالة نصري، بعد ضبط مخالفات جسيمة.

أفادت بعض التقارير الصحفية أن لجنة مشتركة من وزارة الصحة ومباحث التموين وهيئة الدواء في مصر، نفذت حملة تفتيشية على المنشآت للتأكد من التزامها بالاشتراطات، وأثناء ذلك اكتشف المفتشون ارتكاب عيادة شام الذهبي لمخالفات عديدة، أبرزها عدم توافر شروط التراخيص الخاصة، وضبط أدوية غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، وأجهزة طبية غير مرخصة.



وأضافت المصادر أن اللجنة المشتركة قررت تشميع وغلق العيادة، وقامت إثر ذلك بتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة المختصة لبدء التحقيقات في الأمر.