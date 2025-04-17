النجوم يساندون سلاف فواخرجي بعد قرار شطبها من سجلات نقابة الفنانين السوريين

ابدى عدد من النجوم والاعلاميين السوريين دعمهم للفنانة السورية سلاف فواخرجي، بعد صدور قرار من نقابة الفنانين السوريين برئاسة مازن الناطور، بشطب اسمها من سجلات النقابة.



وفي التفاصيل، نشرت الإعلامية آسيا هشام على حسابها عبر منصة "اكس"، تغريدة قالت فيها: "طبعا سلاف فواخرجي برأت الأسد.. على الأقل بتصريحاتها العلنية.. لكن لماذا لم تستدعى للتحقيق أولاً.. ولماذا لم يتم الحديث معها مباشرة ومساءلتها؟! خاصة أنو ولا سوري بيعنيلو أمر نقابة الفنانين كلا على بعضا اليوم ..سواء كانت سلاف فيها ولا ماكانت بصراحة".

من جهتها، المخرجة السورية إيناس حقي، وهي واحدة من أبرز المعارضات لنظام الأسد المخلوع، أعربت عن استغرابها من القرار، مشيرة أنها كانت منذ البداية ضد فصل أي فنان من النقابة بناءً على موقف سياسي.

وفي منشور على حسابها عبر فيسبوك، كتبت: "مو لأنه جاية ع بالي دافع عن سلاف فواخرجي ولا عن مواقفها ولا عن الأشياء المعيبة اللي عم تقولها، بس لأنه دور النقابة مو إنها تربي الفنانين، اللي بيربي هو القانون واللي بيفصل هو القضاء، هيك منكون بلد عدالة، التجريم والمحاسبة ما بتصير بالنقابات".