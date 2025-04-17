هنا الزاهد تكشف حقيقة دخولها قصة حب جديدة بعد انفصالها عن احمد فهمي

وفي التفاصيل، ردّت هنا على سؤال مقدّم البرنامج حول صحة الأخبار التي تم تداولها عن دخولها في قصة حب جديدة بعد طلاقها، قائلةً: "ماحبتش بعد الزواج ولكن نفسي ومش عايزة أتسرّع"، مؤكدة: "لا أنجذب للراجل اللي ميعرفش يعبّر عن مشاعره".وعن تجربة الانفصال، قالت: "الانفصال تجربة لا أتمنى لأي حد يمر بيها وقررت تخطي المرحلة دي وعايزة أبسط نفسي ربّنا خلاني مش فاكرة الذكريات كأنها اتمسحت من ذاكرتي بعد خمس سنوات وقلت يارب شيل مني كل الذكريات الحلوة والحمد لله نسيت ومش فاكرة حاجة منها وربنا شال كل حاجة من قلبي ودماغي وأنا بشغل نفسي في حاجات في الشغل والتمرين علشان أنسى".وأضافت: "مررت بمرحلة اكتئاب وكل حاجة فيها ماكنتش أنا حتى الأستاذة إسعاد يونس قالت لي إنتي زعلانة بعد ما شافت صوري وأنا بطبعي فرفوشة قوي وبحب السلام النفسي ومررت بفترة اكتئاب لمدة ثمانية شهور كان شكلي غريب وقلبي حزين أشوف صوري مش هي ولا شكلي لدرجة إن شعري كان وحش وأنا إنسانة مبحبش المواجهة في الزعل ولا بعرف أتخانق أو أعلّي صوتي".