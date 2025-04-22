الهام شاهين تدعم سلاف فواخرجي بعد ازمتها الاخيرة

ودعمت إلهام شاهين سلاف فواخرجي بعد أزمتها الأخيرة، وقالت: "شمّ النسيم واللمّة الحلوة وأجمل صحبة... وشرّفتنا بالحضور صديقتي الغالية النجمة الجميلة سولاف فواخرجي... حبيبة قلبي منوّرة مصر بلدك التاني... وكل الفنانين سعداء جداً بوجودك معانا... وبإذن الله تنوّري شاشاتنا بأجمل أعمال من أجمل فنانة... مرحباً بسولاف فواخرجي النجمة العربية الرائعة في مصر".لترد عليها سلاف فواخرجي قائلة: "الأخت والصديقة والحبايب كلهم الشرف ليا أكون معاكم".
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A post shared by Elham Shahin إلهام شاهين (@elhamshahin1)
A post shared by Elham Shahin إلهام شاهين (@elhamshahin1)
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