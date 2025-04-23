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وفاة الإعلامي السوري صبحي عطري بطريقة مفاجئة يصدم الوسط الفني
وفاة الإعلامي السوري صبحي عطري بطريقة مفاجئة يصدم الوسط الفني
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وفاة الإعلامي السوري صبحي عطري بطريقة مفاجئة يصدم الوسط الفني

فن

2025-04-23 | 03:48
وفاة الإعلامي السوري صبحي عطري بطريقة مفاجئة يصدم الوسط الفني
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Aljadeed
وفاة الإعلامي السوري صبحي عطري بطريقة مفاجئة يصدم الوسط الفني

أعلن موقع ET بالعربي منذ قليل عن وفاة الإعلامي السوري صبحي عطري عبر حسابهم على تطبيق " انستغرام" دون الكشف عن السبب.

وفي التفاصيل، فقد نعى فريق العمل الراحل بكلمات مؤثرة، إذ قال: " في خبر حزين وقاسٍ على فريق ET بالعربي ومجموعة كاريزما للإعلام، ننعي ببالغ الحزن والأسى زميلنا العزيز صبحي عطري. نتقدّم من أهله وأصدقائه بأحر التعازي القلبية، رحم الله صبحي وألهمنا جميعًا الصبر والسلوان".

 

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