وفاة الإعلامي السوري صبحي عطري بطريقة مفاجئة يصدم الوسط الفني

وفي التفاصيل، فقد نعى فريق العمل الراحل بكلمات مؤثرة، إذ قال: " في خبر حزين وقاسٍ على فريق ET بالعربي ومجموعة كاريزما للإعلام، ننعي ببالغ الحزن والأسى زميلنا العزيز صبحي عطري. نتقدّم من أهله وأصدقائه بأحر التعازي القلبية، رحم الله صبحي وألهمنا جميعًا الصبر والسلوان".