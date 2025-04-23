وفاة الإعلامي السوري صبحي عطري بطريقة مفاجئة يصدم الوسط الفني

وفي التفاصيل، فقد نعى فريق العمل الراحل بكلمات مؤثرة، إذ قال: " في خبر حزين وقاسٍ على فريق ET بالعربي ومجموعة كاريزما للإعلام، ننعي ببالغ الحزن والأسى زميلنا العزيز صبحي عطري. نتقدّم من أهله وأصدقائه بأحر التعازي القلبية، رحم الله صبحي وألهمنا جميعًا الصبر والسلوان".
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بعد خبر وفاته الذي شكل صدمة كبيرة للوسط الفني والإعلامي، تصدرت مشاهد لللإعلامي السوري صبحي العطري من ظهوره الأخير قبل أيام على قناة المشهد.
في خبر صادم هز الوسط الفني والاعلامي أعلن الحساب الخاص بموقع ET بالعربي، وفاة الإعلامي السوري صبحي عطري، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء 23 أبريل/نيسان.
في حلقة مؤثرة وصريحة من برنامج "الفصول الأربعة"، استضاف الإعلامي علي ياسين النجم المصري ماجد المصري بعد نجاح شخصيته "المعلم جريتلي" في مسلسل "إش إش".