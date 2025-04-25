أول تعليق لـ اصالة و فضل شاكر بعد منحهما عضوية شرف في نقابة الفنانين السوريين

شاركت الفنانة السورية أصالة ورقة العضوية عبر حسابها الرسمي في إنستغرام، أرفقتها بتعليق جاء فيه: "أتشرّف بهذه الهدية الغالية من نقابة وطني الغالي الأول، الذي أشتاق له على قدر ما أشتاق إلى أبي، وأحبه على قدر ما أحب أبي، وأخلصت له على قدر ما أخلصت لأبي".
وأضافت: "شكراً جزيلاً لنقيب الفنانين السوريين الأستاذ المحترم مازن الناطور على تقديركم ومحبتكم. ومن كلّ قلبي أتمنّى أن أكون بينكم عن قريب. كنت بأمسّ الحاجة للقليل من الفرح، والله أكرمني بفرح كبير. شكراً وطني. شكراً سوريا. شكراً أهلي وأحبابي".
ونشر شاكر عضوية النقابة عبر حسابه الرسمي في إكس، مرفقة بتعليق: "شكراً أستاذ مازن، وشكراً للشعب السوري العظيم. محبتكم وسام شرف في قلبي. الله يسعد قلبكم".
View this post on Instagram
A post shared by Assala (@assala)
A post shared by Assala (@assala)
شكرا استاذ مازن وشكرا للشعب السوري العظيم محبتكم وسام وشرف بقلبي الله يسعد قلبكم pic.twitter.com/WBIvkiOnHE
— فضل شاكر (@fadel_chaker) April 24, 2025
شكرا استاذ مازن وشكرا للشعب السوري العظيم محبتكم وسام وشرف بقلبي الله يسعد قلبكم pic.twitter.com/WBIvkiOnHE
كشف نقيب الفنانين في سوريا مازن الناطور عن نيته بتكريم الفنان اللبناني فضل شاكر قريبا.
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، معلومات تكشف لأول مرة عن اول لقاء بين والد ووالدة ملك الأردن عبدالله الثاني.
تصدر اسم الممثل السوري ايمن زيدان، في الساعات القليلة الماضية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صورة لابنه غالب في ظهور نادر للأخير.