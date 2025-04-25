أول تعليق لـ اصالة و فضل شاكر بعد منحهما عضوية شرف في نقابة الفنانين السوريين

شاركت الفنانة السورية أصالة ورقة العضوية عبر حسابها الرسمي في إنستغرام، أرفقتها بتعليق جاء فيه: "أتشرّف بهذه الهدية الغالية من نقابة وطني الغالي الأول، الذي أشتاق له على قدر ما أشتاق إلى أبي، وأحبه على قدر ما أحب أبي، وأخلصت له على قدر ما أخلصت لأبي".



وأضافت: "شكراً جزيلاً لنقيب الفنانين السوريين الأستاذ المحترم مازن الناطور على تقديركم ومحبتكم. ومن كلّ قلبي أتمنّى أن أكون بينكم عن قريب. كنت بأمسّ الحاجة للقليل من الفرح، والله أكرمني بفرح كبير. شكراً وطني. شكراً سوريا. شكراً أهلي وأحبابي".

ونشر شاكر عضوية النقابة عبر حسابه الرسمي في إكس، مرفقة بتعليق: "شكراً أستاذ مازن، وشكراً للشعب السوري العظيم. محبتكم وسام شرف في قلبي. الله يسعد قلبكم".