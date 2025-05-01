بلقيس فتحي تخطط لبيع فستان زفافها في مزاد علني

تصدر فستان زفاف النجمة بلقيس فتحي، الذي ارتدته في حفل زفافها من طليقها رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف العام 2016، مواقع التواصل الاجتماعي بعد مقارنته بفساتين نجمات السوشال ميديا اللواتي تزوجن مؤخرًا، أبرزهن نارين بيوتي.



أعربت بلقيس فتحي عن دهشتها تصدر فستانخا الترند، على الرغم من مرور ما يقارب الـ9 سنوات على زواجها، مُشيرةً إلى أنها تفكر في عرضه للبيع بمزاد علني، ولمن يعرض أعلى مبلغ يحصل عليه.

ولفتت صاحبة أغنية “انتهى” في فيديو لها عبر حسابها في “سناب شات” إلى أن المبلغ الذي ستجنيه من بيع فستان الزفاف، ستتبرع به للعرائس الجدد، إذ ستبتاع بسعره عدة فساتين زفاف للعرائس غير القادرات على شراء فستان أبيض.

وأوضحت بلقيس أنها فكرت بهذا الأمر كثيرًا، وتراه مبادرة جميلة لفعل الخير.

ويُشار إلى أن فستان زفاف بلقيس من توقيع تيما عابد، واستغرق تصميمه 1500 ساعة، وبلغ سعره 300 ألف دولار.