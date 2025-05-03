فنانة شهيرة تحتفل بعقد قران ابنتها بالدموع

عقد القران الشيخ مصطفى حسني، كما حضر المنشد مصطفى عاطف والذي أدي بعض الأنشودات، وحضر عدد من الفنانين الذين حرصوا على تهنئة أمل رزق والعروسين، منهم هانى رمزى ومايان السيد، عبير منير، إيناس عز الدين، جمال عبد الناصر، محمد عبد الحافظ.

وانهمرت دموع أمل رزق لحظة عقد قران ابنتها، فرحاً بزواج أولى بناتها.

هيا إسماعيل كتكت، هي ابنة المنتج إسماعيل كتكت والفنانة أمل رزق، شاركت بالتصوير في أكثر من عمل فني، منها، مسلسل "عائلة الحاج نعمان" في جزئيه الأول والثاني، ومسلسل "نسر الصعيد"، ومسلسل "يلا نسوق"، كما شاركت مع النجمة منى زكي في مسلسلي "لعبة نيوتن" و"تحت الوصاية".