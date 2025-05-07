كندة علوش تكشف تفاصيل عن حياتها الزوجية وهذا ما اكدته

كشفت النجمة السورية كندة علوش عن جوانب من حياتها الشخصية، متحدثة بصراحة عن علاقتها بزوجها الفنان عمرو يوسف.

في حوار تلفزيوني مع الإعلامية لميس الحديدي، تحدثت كندة عن مشوارها الزوجي الذي يمتد لثماني سنوات، مشيرة إلى أن علاقتها بعمرو يوسف كانت مليئة بالدروس المتبادلة، وأهم ما تعلمته هو اختيار التوقيت المناسب للتعبير عن مشاعرها.



وأكدت أنها بطبعها صريحة إلى درجة كبيرة، وقالت: أنا صريحة جداً، مش بس مع عمرو، مع كل الناس. لو كتمت إللي جوايا، بتعب وبزعل.

اعترفت كندة أن صراحتها قد تكون مؤلمة أحياناً، وهو ما تسبب في مواقف ندمت عليها لاحقًا، خاصة مع المقربين منها.



وردًا على سؤال حول أسلوبها مع زوجها، قالت: عمرو مش بيحب النصائح، وده خلاني أتعلم أختار التوقيت والطريقة. لو اتكلمت وقت انفعاله، بيبقى الوضع أصعب.



وأضافت أنها لم تكن شخصًا دبلوماسيًا بطبيعتها، لكن تعلمت كيف تضبط ردود فعلها، قائلة: أنا برج ناري، وهو برج الحمل، وده مش سهل. اتعلمت أهدّى، وأختار نبرة كلامي بعناية. ده بقى أسلوبي مش مع عمرو بس، كمان مع أصحابي.