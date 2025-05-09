دعوى قضائية ضد ميغان ماركل والسبب صادم!

وتزعم باتريك أن عدم تقديم تحذيرات كافية بشأن المكونات تسبب بمعاناة جسدية ونفسية، خاصة أنها مريضة سكري.أعربت باتريك عن استيائها من تجاهل ماركل للتحذير من المخاطر المرتبطة ببعض الزيوت العطرية المستخدمة في الوصفة، مثل زيت الأرنيكا، التي قد تكون ضارة عند استخدامها دون تخفيف أو اختبار سابق، خاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، وأضافت أن غياب التحذيرات يعد "إخفاقًا قانونيًا" وفقًا لقوانين ولاية ماريلاند.استشهدت باتريك بمقطع من البرنامج، فقد وضعت ميغان ملصقًا تحذيريًا على كيس من البسكويت يحتوي على مكسرات لصديقها ديفيد، رغم علمها بعدم معاناته من أي حساسية، مشيرة إلى أن هذا التصرف يدل على وعي ماركل بمسؤولية التحذير من المواد المسببة للحساسية.وأكدت أن تجاهلها لهذا الأمر في وصفة الاستحمام يكشف عن تناقض صارخ في التعامل مع السلامة العامة.