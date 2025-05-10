حلقة جديدة من برنامج مع رابعة تتابعونها الليلة



أثار الممثل المصري أحمد فهمي كثيراً من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول عودته لطليقته الفنانة هنا الزاهد، وذلك بعدما نشر على حسابه الخاص بـ"فيسبوك" مقطع فيديو من فيلم "مستر إكس"، الذي جمعهما، حيث ظهر في المشهد وهو يعترف لها بأنه "مستر إكس".