حلقة جديدة من برنامج مع رابعة تتابعونها الليلة

وبين الغناء والضحك و اللعب والجد، السهرة مع رابعة الزيات وضيوفها ولعانة مع محمد اسكندر، نانسي أفيوني وناتاشا شوفاني.
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تمت مشاركة منشور بواسطة AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
تمت مشاركة منشور بواسطة AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
تحدث الفنان الأردني الشهير حسام سيلاوي عن "الظلم" الذي تعرض له من قبل والدته، كاشفًا أنه استيقظ في أحد الأيام ليكتشف أنها رفعت ضده دعوى قضائية تحتوي على 7 بنود.
أثار الممثل المصري أحمد فهمي كثيراً من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول عودته لطليقته الفنانة هنا الزاهد، وذلك بعدما نشر على حسابه الخاص بـ"فيسبوك" مقطع فيديو من فيلم "مستر إكس"، الذي جمعهما، حيث ظهر في المشهد وهو يعترف لها بأنه "مستر إكس".
حلّت الفنانة المصرية فيفي عبده ضيفةً على الإعلامية ياسمين عز في حلقة جديدة من برنامج "كلام الناس"، الذي يُعرض عبر شاشة قناة MBC مصر.