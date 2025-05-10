هل عاد احمد فهمي الى هنا الزاهد؟

إلا أن الطابع الكوميدي للفيديو ظهر في تعليق فهمي الساخر، حين أشار الى أنه "الرجل العناب"، في تلميح الى استعداده لتقديم الشخصية الشهيرة في فيلم جديد، وعلّق عليه قائلًا: "لو ده هيثبتلك إني... مفاجأة، مش كده؟"، ما أثار تفاعلًا واسعًا من المتابعين، الذين تكهّن بعضهم بوجود احتمال لعودته مجددًا الى الفنانة هنا الزاهد.

لكن لم تمض ساعات قليلة حتى قام فهمي بحذف الفيديو، ليثير حيرة الجمهور حول ما إذا كان الامر حقيقياً أم أننه مجرد دعاية لعمل جديد، ام أن هناك محاولات منه للصلح مه هنا الزاهد وعودة الحياة الزوجية بينهما.

يُذكر أن هنا الزاهد وأحمد فهمي انفصلا في أواخر عام 2023 بعد زواج استمر أربع سنوات. من دون أن يكشف أي من الطرفين عن سبب الانفصال، لكن هنا الزاهد عبرت عن تقديرها للتجربة وذكرت أنها تخطت فترة الطلاق ووصلت الى مرحلة أفضل. أما أحمد فهمي، فقد أشار الى أنه صاحب قرار الانفصال ولا ينوي الزواج مرة أخرى.