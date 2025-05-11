بوسي شلبي توجه رسالة للراحل محمود عبد العزيز: حقك هايرجع

يأتي ذلك بعد أن فجَّر ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، مفاجأة من العيار الثقيل خلال الأيام الماضية، وقاموا بإبرازهم لحكم محكمة يؤكد أن مقدمة البرامج بوسي شلبي لم تكن زوجته حتى وفاته؛ بل كانت طليقته منذ عام 1998، وجاء البيان بعد مرور أشهر من انتشار شائعة طلاق بوسي شلبي من محمود عبدالعزيز من دون تأكيدات أسرته، وخرجت بنفسها لتنفيها ناشرة صورة بطاقتها وجواز السفر مكتوباً بهما أنها زوجة الراحل.