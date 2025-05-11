بوسي شلبي توجه رسالة للراحل محمود عبد العزيز: حقك هايرجع

View this post on Instagram
A post shared by بوسي شلبي (@boosy17)
A post shared by بوسي شلبي (@boosy17)
صرَّحت دوقة ساسكس ميغان ماركل سابقًا أنها وزوجها الأمير هاري، يعيشان أفضل فترة من حياتها، وبدا ذلك واضحًا خلال تواجدهما في الحفل الغنائي الذي أحيَّته النجمة الأمريكية بيونسيه في مدينة لوس أنجلوس، يوم الجمعة الماضي.
خرج الفنان المصري أحمد فهمي عن صمته، بعد الجدل الذي أثاره مقطع فيديو نشره مؤخرًا، يظهره في مشهد من فيلم "مستر إكس" مع طليقته الفنانة هنا الزاهد.
تحدثت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، عن ابنتها الوحيدة من زوجها الممثل اللبناني يوسف الخال، وكشفت سبب عدم ظهورها معها أو نشرها لصورتها.