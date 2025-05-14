حلقة جديدة من "والله لنكيف" تتابعونها الليلة عبر "الجديد"

هدّدت الإعلامية بوسي شلبي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل مَن يخوض في عرضها، بالحديث عن أزمتها مع نجلَي الفنان الراحل محمود عبد العزيز، حيث أعلنت المحامية هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقاً، وكيلة الإعلامية بوسي شلبي، أن موكّلتها ستتخذ كل الإجراءات القانونية الجنائية ضد كل مَن انتهك حرمة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، عبر تداول تصريحات أو منشورات تنال من كرامته على مواقع التواصل الاجتماعي.

