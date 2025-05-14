حلقة جديدة من "والله لنكيف" تتابعونها الليلة عبر "الجديد"

سهرة مليئة بالضحك والتسلية وأجواء حماسية بوجود ضيف الحلقة النجم بشار الجواد، وتصريحات قوية مع اللاعب علي حيدر.
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تمت مشاركة منشور بواسطة AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
تمت مشاركة منشور بواسطة AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
هدّدت الإعلامية بوسي شلبي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل مَن يخوض في عرضها، بالحديث عن أزمتها مع نجلَي الفنان الراحل محمود عبد العزيز، حيث أعلنت المحامية هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقاً، وكيلة الإعلامية بوسي شلبي، أن موكّلتها ستتخذ كل الإجراءات القانونية الجنائية ضد كل مَن انتهك حرمة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، عبر تداول تصريحات أو منشورات تنال من كرامته على مواقع التواصل الاجتماعي.
بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم أمس عن رفع العقوبات عن سوريا خلال اليوم الأول من زيارته إلى السعودية، علق الفنان السورية القدير جورج وسوف على هذا القرار من خلالة رسالة كتبها عبرحسابها الرسمي على تطبيق " اكس".
ردّ الفنان اللبناني راغب علامة على الجدل الذي أُثير مؤخراً حول تفاعله مع معجباته، لا سيما بعد انتشار قصة سيدة أردنية قيل إنها تطلّقت بسبب احتضانها له خلال حفل فني، وهو ما تم تداوله بكثافة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.