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بسمة وهبة تتقدم ببلاغ رسمي ضد خالد يوسف.. اليكم التفاصيل
بسمة وهبة تتقدم ببلاغ رسمي ضد خالد يوسف.. اليكم التفاصيل
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بسمة وهبة تتقدم ببلاغ رسمي ضد خالد يوسف.. اليكم التفاصيل

فن

2025-05-18 | 07:56
بسمة وهبة تتقدم ببلاغ رسمي ضد خالد يوسف.. اليكم التفاصيل
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Aljadeed
بسمة وهبة تتقدم ببلاغ رسمي ضد خالد يوسف.. اليكم التفاصيل

كشفت هايدي الفضالي محامية الإعلامية المصرية بسمة وهبة أنها قدّمت بلاغاً رسمياً الى قسم شرطة أكتوبر أول ضد المخرج خالد يوسف، تتهمه فيه بعدة مخالفات قانونية، أبرزها التشهير بها عبر منصات التواصل الاجتماعي، ونشر تهديدات مباشرة ضدها.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الوسط الفني" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، قالت هايدي إنها حررت محضراً عن موكلتها بسمة وهبة ضد خالد يوسف، بسبب ما تعرّضت له موكلتها من انتهاكات لخصوصيتها وتهديد دائم، في حال أدلت بشهادتها فيما يتعلق بأي شيء يخصه.
وأوضحت هايدي أن هذه التصرفات جاءت رداً على شهادة وهبة في قضية المخرج عمر زهران، والمتعلقة بخلاف قانوني بينه وبين شاليمار الشربتلي، زوجة خالد يوسف، بشأن مجوهرات ثمينة.
وقالت إنه حرّض زوجته، شاليمار الشربتلي، على تسجيل مكالمات هاتفية خاصة جرت بينها وبين بسمة، ومن ثم تسريبها عبر الإنترنت، كما تم التلاعب بالمحتوى الأصلي للمكالمة باستخدام أدوات المونتاج، بهدف الإساءة الى سمعة وهبة.
وأكدت المحامية أن خالد يوسف لم يكتفِ بالتشهير ونشر التسجيل، بل اتهم موكلتها كذلك بـ"شهادة الزور"، وهي تهمة تمس نزاهة وهبة الشخصية والإعلامية، وتشكّل تشهيراً علنياً دون أي دليل قانوني.
يُذكر أن بسمة وهبة كانت قد أدلت بشهادتها أمام المحكمة، مؤكدة معرفتها القوية بالمخرج عمر زهران لأكثر من ثلاثين عاماً، رغم وجود خلاف سابق بينهما، مشددة على وصفه بـ"أشرف خلق الله".
 

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