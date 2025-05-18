الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ممثلة شهيرة تعايد عادل امام في عيد ميلاده وتعلق: وحشتني جدا
ممثلة شهيرة تعايد عادل امام في عيد ميلاده وتعلق: وحشتني جدا
A-
A+

ممثلة شهيرة تعايد عادل امام في عيد ميلاده وتعلق: وحشتني جدا

فن

2025-05-18 | 08:03
ممثلة شهيرة تعايد عادل امام في عيد ميلاده وتعلق: وحشتني جدا
العودة الى الأعلى
Aljadeed
ممثلة شهيرة تعايد عادل امام في عيد ميلاده وتعلق: وحشتني جدا

حرصت الممثلة المصرية داليا البحيري على تهنئة الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده، الذي يوافق 17 أيار من كل عام.

ونشرت داليا البحيري صورة تجمعها بالزعيم من فيلم السفارة في العمارة الذي جمعهما، عبر صفحتها الشخصية على منصة "إنستغرام"، وعلّقت عليها قائلة: "مش إنت عيد ميلادك النهاردة، كل سنة وإنت طيب يا زعيم… بحبك جدًا ووحشتني أوي أوي، ربنا يخليك لينا ويديك الصحة يا حبيبي".
يُذكر أن الزعيم عادل إمام احتفل أمس بعيد ميلاده الخامس والثمانين، وسط احتفاء واسع من جمهوره ومحبيه، تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة التي أثرت السينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة، وجعلته من أبرز نجوم الفن في الوطن العربي.

 

اقرأ ايضا في فن

اليسا تعايد نانسي عجرم بكلمات من القلب
11:19

اليسا تعايد نانسي عجرم بكلمات من القلب

قدّمت الفنانة اللبنانية إليسا تهنئة خاصة إلى زميلتها الفنانة نانسي عجرم بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر منصة "إكس".

11:19

اليسا تعايد نانسي عجرم بكلمات من القلب

قدّمت الفنانة اللبنانية إليسا تهنئة خاصة إلى زميلتها الفنانة نانسي عجرم بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر منصة "إكس".

سارة مراد تكشف جنس مولودها في أجواء مبهجة
11:09

سارة مراد تكشف جنس مولودها في أجواء مبهجة

في لحظة مليئة بالفرح والحنان، شاركت الإعلامية السعودية سارة مراد، متابعيها بخبر انتظره محبوها؛ إذ أعلنت عن جنس مولودها المنتظر، بطريقة احتفالية مميزة جمعتها بزوجها، وسط أجواء مبهجة عائلية.

11:09

سارة مراد تكشف جنس مولودها في أجواء مبهجة

في لحظة مليئة بالفرح والحنان، شاركت الإعلامية السعودية سارة مراد، متابعيها بخبر انتظره محبوها؛ إذ أعلنت عن جنس مولودها المنتظر، بطريقة احتفالية مميزة جمعتها بزوجها، وسط أجواء مبهجة عائلية.

محمد امام يعايد والد عادل امام بعيد ميلاده: انجح فنان في التاريخ
10:41

محمد امام يعايد والد عادل امام بعيد ميلاده: انجح فنان في التاريخ

عايد الممثل المصري محمد إمام، والده الممثل المصري عادل إمام، بمناسبة عيد ميلاده، وذلك من خلال تدوينة عبر صفحته الشخصية على منصة "اكس".

10:41

محمد امام يعايد والد عادل امام بعيد ميلاده: انجح فنان في التاريخ

عايد الممثل المصري محمد إمام، والده الممثل المصري عادل إمام، بمناسبة عيد ميلاده، وذلك من خلال تدوينة عبر صفحته الشخصية على منصة "اكس".

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025