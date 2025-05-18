ممثلة شهيرة تعايد عادل امام في عيد ميلاده وتعلق: وحشتني جدا

ونشرت داليا البحيري صورة تجمعها بالزعيم من فيلم السفارة في العمارة الذي جمعهما، عبر صفحتها الشخصية على منصة "إنستغرام"، وعلّقت عليها قائلة: "مش إنت عيد ميلادك النهاردة، كل سنة وإنت طيب يا زعيم… بحبك جدًا ووحشتني أوي أوي، ربنا يخليك لينا ويديك الصحة يا حبيبي".

يُذكر أن الزعيم عادل إمام احتفل أمس بعيد ميلاده الخامس والثمانين، وسط احتفاء واسع من جمهوره ومحبيه، تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة التي أثرت السينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة، وجعلته من أبرز نجوم الفن في الوطن العربي.