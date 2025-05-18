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فنان مصري شهير غاضب بسبب هؤلاء ويرد: اخرس !
فنان مصري شهير غاضب بسبب هؤلاء ويرد: اخرس !
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فنان مصري شهير غاضب بسبب هؤلاء ويرد: اخرس !

فن

2025-05-18 | 08:30
فنان مصري شهير غاضب بسبب هؤلاء ويرد: اخرس !
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Aljadeed
فنان مصري شهير غاضب بسبب هؤلاء ويرد: اخرس !

عاد الفنان المصري أحمد الفيشاوي لإثارة الجدل مجددًا بسبب ارتدائه القرط في أذنه، وهو ما عرضه لهجوم متكرر من قبل نشطاء رأوا أن هذا التصرف لا يتناسب مع "المظهر الرجولي".

ورد الفيشاوي على هذه الانتقادات بنشر صورة لأسطورة كرة القدم العالمية دييجو مارادونا وهو يرتدي أكثر من قرط في أذنيه، معلقًا عبر حسابه على "إنستغرام" قائلاً: "اخرس يا اللي مبتفهمش!"

واعتبرت تعليقات كثيرة أن الرسالة التي يوجهها الفنان إلى منتقديه تتسم بـ "قسوة وعنف غير مبررين"، مؤكدة أن "الثقافة الشرقية العربية تختلف عن نظيرتها الغربية وهو ما يجب أن تعيه جيدًا الشخصيات العامة في بلادنا". 
ورأى نشطاء آخرون أن سلوك الفنان يندرج في نطاق الحرية الشخصية ومنها حرية المظهر، مؤكدين أنه يجب أن نتعلم جميعًا فضيلة تقبل الاختلاف والتسامح مع الآخرين حتى لو تحفظنا على بعض سلوكياتهم.
واعتاد الفنان أحمد الفيشاوي الظهور بـ"الحلق" في مواقف مختلفة منها مهرجانات سينمائية شهيرة مثل "القاهرة" و" الجونة"، فضلًا عن العديد من البرامج، ضمن ما عرف عنه من مظهر مثير للجدل وتصريحات جريئة.

 

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