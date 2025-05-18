فنان مصري شهير غاضب بسبب هؤلاء ويرد: اخرس !

ورد الفيشاوي على هذه الانتقادات بنشر صورة لأسطورة كرة القدم العالمية دييجو مارادونا وهو يرتدي أكثر من قرط في أذنيه، معلقًا عبر حسابه على "إنستغرام" قائلاً: "اخرس يا اللي مبتفهمش!"
واعتبرت تعليقات كثيرة أن الرسالة التي يوجهها الفنان إلى منتقديه تتسم بـ "قسوة وعنف غير مبررين"، مؤكدة أن "الثقافة الشرقية العربية تختلف عن نظيرتها الغربية وهو ما يجب أن تعيه جيدًا الشخصيات العامة في بلادنا".
ورأى نشطاء آخرون أن سلوك الفنان يندرج في نطاق الحرية الشخصية ومنها حرية المظهر، مؤكدين أنه يجب أن نتعلم جميعًا فضيلة تقبل الاختلاف والتسامح مع الآخرين حتى لو تحفظنا على بعض سلوكياتهم.
واعتاد الفنان أحمد الفيشاوي الظهور بـ"الحلق" في مواقف مختلفة منها مهرجانات سينمائية شهيرة مثل "القاهرة" و" الجونة"، فضلًا عن العديد من البرامج، ضمن ما عرف عنه من مظهر مثير للجدل وتصريحات جريئة.
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A post shared by Ahmad AlFishawy (@fishawyofficial)
A post shared by Ahmad AlFishawy (@fishawyofficial)
قدّمت الفنانة اللبنانية إليسا تهنئة خاصة إلى زميلتها الفنانة نانسي عجرم بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر منصة "إكس".
في لحظة مليئة بالفرح والحنان، شاركت الإعلامية السعودية سارة مراد، متابعيها بخبر انتظره محبوها؛ إذ أعلنت عن جنس مولودها المنتظر، بطريقة احتفالية مميزة جمعتها بزوجها، وسط أجواء مبهجة عائلية.
عايد الممثل المصري محمد إمام، والده الممثل المصري عادل إمام، بمناسبة عيد ميلاده، وذلك من خلال تدوينة عبر صفحته الشخصية على منصة "اكس".