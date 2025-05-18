سارة مراد تكشف جنس مولودها في أجواء مبهجة

ظهرت سارة مراد في أجواء احتفالية وهي سعيدة برفقة زوجها، حيث زُين المكان بتورتة وهدايا كشفت في النهاية عن أن الجنين "ولد"، وقد شاركت مقطع فيديو على صفحتها الرسمية عبر منصة "إنستغرام" أرفقته بتعليق عاطفي: "لا أطيق الانتظار لقدوم طفلي S"، في إشارة واضحة إلى حماستها لاستقبال صغيرها.وكانت سارة مراد قد أعلنت سابقا عن حملها عبر منشور مؤثر، شاركت فيه مجموعة من الصور التي جمعتها بزوجها، وعلّقت عليها قائلة: عائلتنا تنمو... عيلتنا حتكبر الحمد لله، دون أن تفصح في ذلك الوقت عن نوع الجنين، لتترك مساحة من التشويق بين جمهورها ومتابعيها، وسط تفاعل من الأصدقاء والجمهور.