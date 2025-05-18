سارة مراد تكشف جنس مولودها في أجواء مبهجة

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A post shared by Sara Murad سارة مراد (@sara__murad)
A post shared by Sara Murad سارة مراد (@sara__murad)
قدّمت الفنانة اللبنانية إليسا تهنئة خاصة إلى زميلتها الفنانة نانسي عجرم بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر منصة "إكس".
عايد الممثل المصري محمد إمام، والده الممثل المصري عادل إمام، بمناسبة عيد ميلاده، وذلك من خلال تدوينة عبر صفحته الشخصية على منصة "اكس".
احتفلت السيدة انجيلا بشارة، طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري بالمناولة الأولى لابنتها ميلانا بأجواء مميزة، بحضور عدد من الأصدقاء والاقرباء، الا ان اللافت كان غياب والدها الفنان اللبناني.