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سارة مراد تكشف جنس مولودها في أجواء مبهجة
سارة مراد تكشف جنس مولودها في أجواء مبهجة
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سارة مراد تكشف جنس مولودها في أجواء مبهجة

فن

2025-05-18 | 11:09
سارة مراد تكشف جنس مولودها في أجواء مبهجة
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Aljadeed
سارة مراد تكشف جنس مولودها في أجواء مبهجة

في لحظة مليئة بالفرح والحنان، شاركت الإعلامية السعودية سارة مراد، متابعيها بخبر انتظره محبوها؛ إذ أعلنت عن جنس مولودها المنتظر، بطريقة احتفالية مميزة جمعتها بزوجها، وسط أجواء مبهجة عائلية.

ظهرت سارة مراد في أجواء احتفالية وهي سعيدة برفقة زوجها، حيث زُين المكان بتورتة وهدايا كشفت في النهاية عن أن الجنين "ولد"، وقد شاركت مقطع فيديو على صفحتها الرسمية عبر منصة "إنستغرام" أرفقته بتعليق عاطفي: "لا أطيق الانتظار لقدوم طفلي S"، في إشارة واضحة إلى حماستها لاستقبال صغيرها.
وكانت سارة مراد قد أعلنت سابقا عن حملها عبر منشور مؤثر، شاركت فيه مجموعة من الصور التي جمعتها بزوجها، وعلّقت عليها قائلة: عائلتنا تنمو... عيلتنا حتكبر الحمد لله، دون أن تفصح في ذلك الوقت عن نوع الجنين، لتترك مساحة من التشويق بين جمهورها ومتابعيها، وسط تفاعل من الأصدقاء والجمهور.

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