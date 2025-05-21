سيرين عبد النور تفاجئ جمهورها بلوك جديد

أحدثت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بشكل مختلف تماماً، حيث فاجأت جمهورها بتغيير جريء في لون شعرها منحها ملامح جديدة وأبرز أنوثتها بإطلالة متجددة ولافتة.

نشرت سيرين صورة لها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي في "إنستغرام"، ظهرت فيها بالشعر الأشقر البلاتيني مع جذور داكنة واضحة، وحواجب كثيفة باللون الأسود، ما شكّل تحولاً جذرياً في مظهرها المعتاد الذي طالما ارتبط بلون الشعر البني الداكن والأسود.



هذا الظهور غير المتوقع تفاعل معه جمهور سيرين بشكل واسع، إذ انهالت التعليقات التي عبّرت عن الدهشة والإعجاب في آنٍ معاً، حيث أشاد البعض بجرأتها في تغيير مظهرها، معتبرين أنها تواكب من خلال هذا اللوك صيحات الموضة والجمال الخاصة بفصل الصيف، خاصة مع انتشار الإطلالات المتحررة وتسمير البشرة. بينما رجّح آخرون أن تكون هذه الخطوة جزءاً من استعداداتها لدور جديد يتطلب تحوّلاً في الشكل الخارجي، معتبرين أن الشعر الأشقر قد يكون مستعاراً ضمن كواليس عمل درامي أو سينمائي قادم.