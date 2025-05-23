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ستيفاني عطالله تحتفل بتوديع العزوبية قبل يوم من موعد زفافها
ستيفاني عطالله تحتفل بتوديع العزوبية قبل يوم من موعد زفافها
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ستيفاني عطالله تحتفل بتوديع العزوبية قبل يوم من موعد زفافها

فن

2025-05-23 | 05:51
ستيفاني عطالله تحتفل بتوديع العزوبية قبل يوم من موعد زفافها
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Aljadeed
ستيفاني عطالله تحتفل بتوديع العزوبية قبل يوم من موعد زفافها

تستعد الممثلة اللبنانية ستيفاني عطالله للاحتفال بزفافها يوم غد السبت 24 أيار 2025، على حبيبها الفنان اللبناني جوزيف عبود المعروف بـ زاف، حيث شاركت مع متابعيها اجمل اللحظات التي قضتها مع اصدقائها من احتفالها بتوديع العزوبية.

وفي التفاصيل، اختارت ستيفاني عطاالله أن تودّع العزوبية على طريقتها الخاصة، قبل أيام من زفافها المرتقب، حيث شاركت متابعيها عبر "إنستغرام" لقطات مليئة بالحياة من حفل التوديع، اذ ظهرت بإطلالة مميزة مرتدية "روب ساتان أبيض وطرحة ناعمة"، وجالسة داخل بالون ضخم على شكل خاتم زواج، وكأنها تعلن بطريقة مرحة أن العد العكسي للزفاف قد بدأ فعلاً.

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