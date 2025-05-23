ستيفاني عطالله تحتفل بتوديع العزوبية قبل يوم من موعد زفافها

وفي التفاصيل، اختارت ستيفاني عطاالله أن تودّع العزوبية على طريقتها الخاصة، قبل أيام من زفافها المرتقب، حيث شاركت متابعيها عبر "إنستغرام" لقطات مليئة بالحياة من حفل التوديع، اذ ظهرت بإطلالة مميزة مرتدية "روب ساتان أبيض وطرحة ناعمة"، وجالسة داخل بالون ضخم على شكل خاتم زواج، وكأنها تعلن بطريقة مرحة أن العد العكسي للزفاف قد بدأ فعلاً.