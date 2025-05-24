فنان شهير يتعرض لجلطة دماغية للمرة الثانية

أصيب الفنان المصري عماد مُحرم للمرة الثانية بجلطة في المخ، حيث طالبت زوجته، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، الجمهور بالدعاء له، بسبب وضعه الصحي الصعب.



وقالت زوجة الفنان المصري: “الجلطة دلوقتي صعبة عليه، وأثرت بشكل كبير على حالته، ادعوا له ربنا يتمم شفاه على خير”.

ورغم وضعه الصحي الحرج، رفض مُحرم، اعتزال التمثيل، واصفاً نفسه بـ “مُدمن الفن”، لافتاً إلى أن مثله الأعلى في المجال هو الفنان الراحل يوسف شعبان.

وكان الفنان المصري تعرض لجلطة سابقة في المخ أثرت على نطقه للكلام قبل عدة أشهر.