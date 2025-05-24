اللقطات الأولى من حفل زفاف ستيفاني عطالله و زاف

دخلت الممثلة اللبنانية ستيفاني عطالله القفص الذهبي اليوم السبت، في حفل زفاف أنيق وخاص جمعها بخطيبها الفنان اللبناني جوزيف عبود، المعروف في الوسط الفني باسم "زاف". وقد أُقيم الحفل في العاصمة بيروت وسط أجواء مفعمة بالفرح والرومانسية، بحضور نخبة من الأهل والأصدقاء وعدد من النجوم المقربين من العروسين.