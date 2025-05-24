اللقطات الأولى من حفل زفاف ستيفاني عطالله و زاف
دخلت الممثلة اللبنانية ستيفاني عطالله القفص الذهبي اليوم السبت، في حفل زفاف أنيق وخاص جمعها بخطيبها الفنان اللبناني جوزيف عبود، المعروف في الوسط الفني باسم "زاف". وقد أُقيم الحفل في العاصمة بيروت وسط أجواء مفعمة بالفرح والرومانسية، بحضور نخبة من الأهل والأصدقاء وعدد من النجوم المقربين من العروسين.
وأطلت ستيفاني بفستان زفاف أنيق صُمّم خصيصًا لها من قبل دار جورج حبيقة، أحد أبرز دور الأزياء في لبنان والعالم العربي، حيث تميز الفستان بقصّته الناعمة وتفاصيله الفاخرة التي عكست ذوق العروس الراقي وشخصيتها الرومانسية. وقد خطفت الأنظار بإطلالتها الساحرة وتسريحة شعرها البسيطة والمكياج الطبيعي الذي أبرز ملامحها الجميلة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورًا من الحفل، ظهرت فيها ستيفاني وجوزيف وهما يتبادلان الضحكات والرقصات، وسط تصفيق الحضور وأجواء احتفالية حماسية. ولاقى الحدث تفاعلاً واسعًا من جمهور ستيفاني، الذي عبّر عن فرحته بزواجها، متمنين لها حياة مليئة بالسعادة والنجاح.