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فستان زفاف ستيفاني عطالله صمم خصيصا لها.. اليكم ابرز تفاصيله
فستان زفاف ستيفاني عطالله صمم خصيصا لها.. اليكم ابرز تفاصيله
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فستان زفاف ستيفاني عطالله صمم خصيصا لها.. اليكم ابرز تفاصيله

فن

2025-05-25 | 08:40
فستان زفاف ستيفاني عطالله صمم خصيصا لها.. اليكم ابرز تفاصيله
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Aljadeed
فستان زفاف ستيفاني عطالله صمم خصيصا لها.. اليكم ابرز تفاصيله

احتفلت الفنانة اللبنانية ستيفاني عطالله بحفل زفافها على الفنان اللبناني جوزيف عبود الشهير بـ زاف مساء أمس السبت في بيروت وسط الأصدقاء والأهل.

وخطف فستان ستيفاني عطالله في حفل زفافها العيون ببساطته وأناقته، ليزداد التساؤل من مصمم هذا الفستان العصري؟

ونجح المصمم العالمي جورج حبيقة في تصميم الفستان كما تمنت العروس ستيفاني عطالله، حيث صُمم خصيصا لها.

وتميزت إطلالة ستيفاني بفستان زفاف من تصميم خاص لها من المصمم اللبناني العالمي جورج حبيقة، بتعاون مع خبير المظهر إبراهيم فخر الدين.

استوحي التصميم من الطراز الأوروبي الكلاسيكي، فبدت إطلالتها غاية في الرقي، الفستان جاء بياقة ديكولتيه مفتوحة وتصميم كورسيه أبرز خصرها، مزين بتطريزات مستوحاة من الطبيعة، وتنورة درابيه ناعمة بقصة حورية البحر مع ذيل طويل يضفي لمسة فخامة.

وأكملت ستيفاني طلتها بطرحة تول طويلة مطرزة بشكل متناغم مع الفستان، تنسدل على الأرض لتعزز من الطابع الملكي للفستان. أما تسريحتها، فكانت شينيون كلاسيكي أنيق .

وقالت ستيفاني عطالله عن الفستان في تصريحات لمجلة "هي": لقد ارتديت فستان الزفاف أكثر من مرة في المسلسلات، لكن الإطلالات كانت دومًا مرتبطة بالشخصية الدرامية، ولم أشعر يومًا أن أحدها يُشبهني. أمّا هذا الفستان، فهو حكاية مختلفة تمامًا".

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