حفيد نوال الدجوي ينهي حياته بظروف غامضة بعد عودته من أوروبا بساعات

كشفت مصادر مطلعة عن وقوع حادث إطلاق نار داخل فيلا أحمد شريف الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي، ظهر اليوم في مدينة 6 أكتوبر، بعد اتهامه بسرقة مبالغ طائلة تزيد قيمتها على 500 مليون جنيه، تشمل أموالاً وعملات أجنبية وذهباً من داخل شقة جدته.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن أحمد شريف الدجوي أقدم على إطلاق النار على نفسه بعد ساعات من عودته من رحلة إلى أوروبا أمس، فيما تحركت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث لمتابعة تطورات الواقعة وكشف ملابساتها.

أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة تلقى بلاغًا اليوم، الموافق 25 مايو / أيار الجاري، من أسرة أحمد شريف الدجوي يفيد بإطلاقه عيارًا ناريًا على نفسه باستخدام طبنجة مرخصة خاصة به داخل محل إقامته بأحد المنتجعات السكنية بدائرة القسم، مما تسبب في وفاته على الفور.

وأوضحت التحريات أن أحمد شريف كان يتلقى علاجًا نفسيًا في الفترة الأخيرة، وسافر إلى الخارج في رحلة علاجية ضمن هذا الإطار، ثم عاد إلى البلاد مساء يوم 24 مايو/ أيار الجاري، قبل أن تقع الواقعة في اليوم التالي.