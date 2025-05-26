حفل زفاف ديمي لوفاتو و جوردان لوتس

احتفلت ديمي لوفاتو Demi Lovato بزواجها من جوردان لوتس Jordan 'Jutes' Lutes، بعد علاقة دامت لسنوات، في حفل زفاف اقتصر على المقربين، أُقيم يوم الأحد 25 مايو في ولاية كاليفورنيا California.

وبحسب ما نقلته مجلة فوج Vogue، تألّقت ديمي البالغة من العمر 32 عاماً بفستان زفاف فريد من توقيع دار الأزياء البريطانية فيفيان ويستوود Vivienne Westwood، جاء باللون الأبيض اللؤلؤي، بتصميم مشد من الأعلى مع طرحة طويلة من التول بأسلوب الكاتدرائيات. وقد تعاونت ديمي مع فريق Westwood لإبداع هذا الفستان الذي عبّر تماماً عن ذوقها وهويتها الجمالية.

اختارت ديمي دار Vivienne Westwood لما تتميّز به من قصّات أسطورية ومشدات أيقونية تبرز تفاصيل الجسم، وهو ما يتوافق مع ذوقها الخاص. وفي حفل الاستقبال، ارتدت فستاناً ثانياً من تصميم Westwood أيضاً، عبارة عن فستان عمودي من الساتان الحريري العاجي ينسدل منه شريط من اللؤلؤ المكسور.



وقد سبق الحفل الرسمي عشاء تمهيدي أقيم في الليلة السابقة، نظّمته منسقة حفلات المشاهير ميندي وايس Mindy Weiss، واقتصر على الأصدقاء والعائلة، تخلله بروفة للحفل وعشاء هادئ ضمن أجواء حميمة.