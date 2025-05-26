ايلي صعب جونيور يحتفل بعيد ميلاد زوجته بأجواء رومانسية

وظهر الثنائي في الصور بأجواء رومانسية مع قالب حلوى و شموع مضاءة، و علق عليها بكلمات من الحب قائلاً: ."Happy Birthday KIKA"

في وقت سابق، شاركت السيدة كريستينا مراد صعب الجمهور، صورة لزوجها إيلي صعب جونيور، ابن المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، برفقة ابنتهما صوفيا، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

واكتفت كريستينا بالتعليق على الصورة برمز قلب، أما الجمهور فتفاعل معها بشكل كبير، وجاء من بين التعليقات: "ماشاء الله وتبارك الله تشبه أمها كثير"، "ربي يحفظك حبيبتي ما شاءلله شكد حلوة ومحبوبة ربنا يرزقك ايام حلوة مثل وجهك الحلو"، "جميلة مثل والدتها"، "كريستينا وإيلي الصغيرة"، "ماشاء الله وش هاالجمال وش هاالزين"، "أميرة ماشألله"، "نسخة عن والدتها".