ريهام سعيد تعلن صلحها مع نادر صعب
أعلنت الإعلامية المصرية ريهام سعيد عن إنهاء الخلاف بينها وبين طبيب التجميل اللبناني الدكتور نادر صعب، بعد فترة من التوتر والاتهامات، أبرزها اتهامها له سابقًا بالتسبب في “تشويه وجهها” نتيجة خطأ طبي، مؤكدة أن السلام النفسي وراحة البال أهم من أي خلاف.
وجاء إعلان الصلح عبر مقطع فيديو نشرته ريهام سعيد على حسابها الرسمي بمنصة “إنستغرام”، ظهرت فيه إلى جانب شقيقة الدكتور نادر صعب، وعلّقت قائلة: في هذه الأيام المباركة، تم الصلح بين ريهام سعيد والدكتور نادر صعب.. وهدي أخته، أهلاً وسهلاً في مصر.. راحة البال والسلام النفسي أهم شيء في الكون.