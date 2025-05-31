الرئيس الاميركي دونالد ترامب يرد بسخرية على صفعة زوجة ماكرون له

ووجه الصحافي الأميركي بيتر دوسي من "فوكس نيوز" سؤال للرئيس الاميركي: "هل لديك نصيحة زوجية من زعيم لآخر؟"، فرد دونالد ترامب مبتسمًا: "تأكد إن الباب مقفول".

ولاقت الواقعة تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل، واعتبرها بعض الناشطين من الطرائف الدبلوماسية النادرة، خاصة مع نبرة دونالد ترامب الساخرة التي غالبًا ما تُثير الجدل في مثل هذه المواقف .