نجل ملحم زين مع جده في احدث ظهور له بعد غياب.. اصبح شابا طويل القامة

وفي التفاصيل، تلقى الفنان اللبناني ملحم زين وزوجته تماني البيض جائزة باسمه في الجامعة الأميركية في بيروت وذلك بسبب مساهمته في دعم الطلاب الموهوبين في الصرح التعليمي المهم في البلد وقد تسلم هذه الجائزة والد الفنان اللبناني السيد حسين زين وابنه علي ملحم زين الذي ظهر لاول مرة في الاعلام بعد فترة ابتعاد عن الاضواء.

ونشر الفنان ملحم زين عبر خاصية "ستوري" عبر حسابه على "انستغرام"، فيديو للحظة تسليم والده حسين وإبنه علي، لجائزة تحمل إسمه إلى إحدى الشابات، في الجامعة الأميركيّة لبيروت.

واللافت أنّ علي نجل ملحم كِبُرَ وأصبح شاباً طويل القامة، ووقف إلى جانب جدّه، خلال تسليم الجائزة.