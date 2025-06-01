أمل عرفة توجه رسالة حب إلى جمهورها من هولندا
شاركت الفنانة السورية أمل عرفة جمهورها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" صورًا التقطتها خلال تواجدها في العاصمة الهولندية أمستردام، وعلّقت عليها قائلة: من هولندا... كل الحب، في رسالة محبة وعطاء من قلب أوروبا إلى متابعيها.
تتزامن هذه الإطلالة مع مشاركتها الرسمية كعضو في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الدورة الخامسة والعشرين لمهرجان روتردام للفيلم العربي، الذي يُقام في مدينة روتردام الهولندية.
ويُعد المهرجان من أبرز الفعاليات السينمائية المخصصة للفن العربي في أوروبا، ويشارك في لجنة التحكيم إلى جانب عرفة كل من الفنانة السعودية فاطمة البنوي، والمخرج والمنتج المغربي خليل بنكيران.