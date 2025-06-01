أمل عرفة توجه رسالة حب إلى جمهورها من هولندا

شاركت الفنانة السورية أمل عرفة جمهورها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" صورًا التقطتها خلال تواجدها في العاصمة الهولندية أمستردام، وعلّقت عليها قائلة: من هولندا... كل الحب، في رسالة محبة وعطاء من قلب أوروبا إلى متابعيها.

