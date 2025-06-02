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فنان شهير يُعلن انفصاله عن زوجته بعد 6 سنوات
فنان شهير يُعلن انفصاله عن زوجته بعد 6 سنوات
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فنان شهير يُعلن انفصاله عن زوجته بعد 6 سنوات

فن

2025-06-02 | 06:05
فنان شهير يُعلن انفصاله عن زوجته بعد 6 سنوات
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Aljadeed
فنان شهير يُعلن انفصاله عن زوجته بعد 6 سنوات

أعلن الفنان تامر عبد المنعم انفصاله رسميًا عن زوجته رنا علي، بعد زواج استمر ست سنوات، في بيان مقتضب نشره عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، مؤكدًا استمرار التقدير والاحترام المتبادل بينهما، على الرغم من انتهاء العلاقة الزوجية.

كتب تامر عبد المنعم في منشوره الذي شاركه عبر حسابه في "فيسبوك": "تم الانفصال بيني وبين السيدة رنا علي، بعد زواج استمر ست سنوات، قدر الله وما شاء فعل، وأنا أكن لها كل التقدير والاحترام".
وتابع قائلًا: "الخلاف في الرأي لا يُفسد للود قضية، ولا نعلم ماذا تحمله لنا الأقدار والأيام، وكل اللي يجيبه ربنا خير. قد نختلف، ولكن يبقى الاحترام والذكريات والنوايا الصادقة".
على الرغم من إعلان الانفصال بشكل رسمي، لم يكشف تامر عبد المنعم عن أي تفاصيل تتعلق بأسباب الطلاق، واكتفى بالحديث عن النهاية، داعيًا إلى احترام الخصوصية وتقدير المرحلة السابقة التي جمعت بينهما.
وقد لاقى المنشور تفاعلًا واسعًا من متابعي ومحبي الفنان، الذين تمنوا لهما حياة مستقرة ومليئة بالهدوء والراحة في المرحلة المقبلة.
 

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