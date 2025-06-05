حنان الترك وحلا شيحة تساندان أحمد سعد .. اليكم السبب

في مشهد تضامني مؤثر، نال الفنان المصري أحمد سعد إشادةً ودعمًا واسعَين من جمهوره وزملائه في الوسط الفني، بعد مشاركته مقطع فيديو يوثّق لحظاته الإيمانية وهو يتعلم تجويد القرآن الكريم داخل المسجد النبوي الشريف خلال رحلته لأداء مناسك الحج.

فور نشره الفيديو عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، علّقت الفنانة المصرية المعتزلة حنان الترك بالدعاء: اللهم بارك، ما شاء الله… اللهم ارزقنا علمًا نافعًا، ورزقًا طيبًا، وعملًا متقبلًا، اللهم آمين.



فيما شاركت الفنانة حلا شيحة بكلمة واحدة اختصرت مشاعرها وكتبت "الله"، في إشارة إلى تأثرها بالمشهد ودعمها لتحوّل سعد.

ظهر أحمد سعد في الفيديو وهو يقرأ من سورة من القرآن الكريم، وكتب معلقًا: كل التعليم في حتة، وتعليم القرآن في حتة وحده، ويا سلام لما يكون في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم.