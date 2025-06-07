نادين نسيب نجيم توجه رسالة مؤثرة لبلدها لبنان: فينا أمل وحلم

وجهت الفنانة نادين نسيب نجيم رسالة مؤثرة لبلدها لبنان بعد الضربات التي تعرض لها أخيراً، أكدت فيها الأمل بلبنان السلام والأمان.





شاركت نادين نجيم هذه الرسالة عبر حسابها على منصة "إكس"، وقالت: "لبنان الحبيب، بعد ما تعبنا من الحرب وبدأنا نعيد بناء وطننا بحب وصبر، اليوم بنواجه هجمات جديدة. وأضافت "رغم كل الألم والدمار، شعبك ما زال واقفا، ما زال صامدا، وما زال بيحبك أكتر من أي وقت مضى".



وتحدثت الفنانة عن مشاعرها تجاه وطنها قائلة: "إنت مش بس أرض، إنت روحنا وهويتنا، وبكل تحدي بنقول: لبنان بيجمعنا، وبقلب كل لبناني فينا أمل وحلم بلبنان السلام والأمان".



واختتمت نجيم رسالتها بالقول: "رح نضل مع بعض، نرفع راسنا ونحمي أرضنا، لأن لبنان يستحق منا كل التضحية. الصيف جاي والفرح جاي معه، لبنان بحاجة إلنا أكتر من أي وقت".