الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
نادين نسيب نجيم توجه رسالة مؤثرة لبلدها لبنان: فينا أمل وحلم
نادين نسيب نجيم توجه رسالة مؤثرة لبلدها لبنان: فينا أمل وحلم
A-
A+

نادين نسيب نجيم توجه رسالة مؤثرة لبلدها لبنان: فينا أمل وحلم

فن

2025-06-07 | 06:20
نادين نسيب نجيم توجه رسالة مؤثرة لبلدها لبنان: فينا أمل وحلم
العودة الى الأعلى
Aljadeed
نادين نسيب نجيم توجه رسالة مؤثرة لبلدها لبنان: فينا أمل وحلم

وجهت الفنانة نادين نسيب نجيم رسالة مؤثرة لبلدها لبنان بعد الضربات التي تعرض لها أخيراً، أكدت فيها الأمل بلبنان السلام والأمان.

شاركت نادين نجيم هذه الرسالة عبر حسابها على منصة "إكس"، وقالت: "لبنان الحبيب، بعد ما تعبنا من الحرب وبدأنا نعيد بناء وطننا بحب وصبر، اليوم بنواجه هجمات جديدة. وأضافت "رغم كل الألم والدمار، شعبك ما زال واقفا، ما زال صامدا، وما زال بيحبك أكتر من أي وقت مضى".

وتحدثت الفنانة عن مشاعرها تجاه وطنها قائلة: "إنت مش بس أرض، إنت روحنا وهويتنا، وبكل تحدي بنقول: لبنان بيجمعنا، وبقلب كل لبناني فينا أمل وحلم بلبنان السلام والأمان".

واختتمت نجيم رسالتها بالقول: "رح نضل مع بعض، نرفع راسنا ونحمي أرضنا، لأن لبنان يستحق منا كل التضحية. الصيف جاي والفرح جاي معه، لبنان بحاجة إلنا أكتر من أي وقت".

اقرأ ايضا في فن

ماجد المهندس يؤدي مناسك الحج برفقة فريقه الفني
10:15

ماجد المهندس يؤدي مناسك الحج برفقة فريقه الفني

أدى الفنان العراقي ماجد المهندس مناسك الحج لهذا العام، برفقة فريقه الإداري، إلى جانب مجموعة من الأصدقاء المقربين.

10:15

ماجد المهندس يؤدي مناسك الحج برفقة فريقه الفني

أدى الفنان العراقي ماجد المهندس مناسك الحج لهذا العام، برفقة فريقه الإداري، إلى جانب مجموعة من الأصدقاء المقربين.

الهام الفضالة تقدم هدية خيالية لابنتها بمناسبة عيد ميلادها
07:45

الهام الفضالة تقدم هدية خيالية لابنتها بمناسبة عيد ميلادها

تصدر اسم الممثلة الكويتية الهام الفضالة محركات البحث والتريند بعد ان كشفت ان تقديمها هدية مميزة لابنتها بمناسبة عيد ميلادها الا انها اضطرت لحظرها على الواتساب.

07:45

الهام الفضالة تقدم هدية خيالية لابنتها بمناسبة عيد ميلادها

تصدر اسم الممثلة الكويتية الهام الفضالة محركات البحث والتريند بعد ان كشفت ان تقديمها هدية مميزة لابنتها بمناسبة عيد ميلادها الا انها اضطرت لحظرها على الواتساب.

نهى نبيل تعود الى الكويت لاول مرة بعد سحب الجنسية منها
06:42

نهى نبيل تعود الى الكويت لاول مرة بعد سحب الجنسية منها

تصدر اسم الاعلامية نهى نبيل محركات البحث والتريند بعد ان انتشر لها مقاطع فيديو وصور توثق عودتها الى دولة الكويت بعد غياب طويل وأشهر قضتها ما بين دبي والرياض بعد سحب جنسيتها وإلغاء قانون المادة الثامنة بعدما أعلنت الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية عن بدء عملية تسليم الجوازات للسيدات اللاتي سبق أن سلمن جوازاتهن بعد سحب جنسيتهن وفقا للمادة 8 من قانون الجنسية الكويتي.

06:42

نهى نبيل تعود الى الكويت لاول مرة بعد سحب الجنسية منها

تصدر اسم الاعلامية نهى نبيل محركات البحث والتريند بعد ان انتشر لها مقاطع فيديو وصور توثق عودتها الى دولة الكويت بعد غياب طويل وأشهر قضتها ما بين دبي والرياض بعد سحب جنسيتها وإلغاء قانون المادة الثامنة بعدما أعلنت الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية عن بدء عملية تسليم الجوازات للسيدات اللاتي سبق أن سلمن جوازاتهن بعد سحب جنسيتهن وفقا للمادة 8 من قانون الجنسية الكويتي.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025