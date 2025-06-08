نانسي عجرم تضع زوجها بموقف محرج وتدخل بنوبة ضحك

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A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram)
A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram)
في حلقة جديدة من بيت الشاعر، نستضيف فيها ميشيل تويني الفنانة المبدعة أنجو ريحان التي نستعرض معها رحلتها في عالم المسرح والتمثيل، وتأملاتها في الحياة، وكيف تجسد مشاعرها من خلال اعمالها الفنية.
أثار تقرير صحفي جديد أمس السبت، ضجة كبيرة بعد تأكيده للشائعات التي راجت منذ زمن طويل، والتي تُفيد بأن سرطان الملك تشارلز يُعتبر قابلاً للعلاج، ولكنه في نهاية المطاف غير قابل للشفاء، وهو ما ينطبق على العديد من كبار السن المصابين بهذا المرض.