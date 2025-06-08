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نانسي عجرم تضع زوجها بموقف محرج وتدخل بنوبة ضحك
نانسي عجرم تضع زوجها بموقف محرج وتدخل بنوبة ضحك
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نانسي عجرم تضع زوجها بموقف محرج وتدخل بنوبة ضحك

فن

2025-06-08 | 08:02
نانسي عجرم تضع زوجها بموقف محرج وتدخل بنوبة ضحك
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Aljadeed
نانسي عجرم تضع زوجها بموقف محرج وتدخل بنوبة ضحك

تصدر اسم الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد ان شاركت مع متابعيها على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو برفقة زوجها الدكتور فادي الهاشم، بينما الأخير لم يكن منتبها للامر.

وفي التفاصيل، التقطت نانسي مقطع فيديو لزوجها بينما كان الأخير يستمتع باغنيتها الجديدة ورانا ايه، ويحاول ان يردد كلمات الاغنية، الا انه يبدو انه لم يحفظها بشكل جيد، ما جعل نانسي تدخل بنوبة ضحك.
الفيديو لاقى تفاعلا واسعا بين المتابعين، الذين اثنوا على عفوية نانسي وزوجها، وعبروا عن حبهم الكبير لهما.

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