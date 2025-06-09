بسمة بوسيل تناشد مجددا للدعاء لابنها بعد تدهور حالته الصحية
رغم الإعلان عن تحسن الحالة الصحية لنجل الفنان تامر حسني، إلا أنه مازال يتلقى الرعاية الطبية داخل أحد المستشفيات، وذلك عقب خضوعه لعملية جراحية دقيقة استدعت دخوله إلى وحدة الرعاية المركزة، حيث قضى فيها عدة أيام تحت الإشراف الطبي المكثف.
ونشرت الفنانة بسمة بوسيل، على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" دعاء مؤثرا طالبت فيه بالشفاء العاجل لابنها، وقالت: "اللهم إني أسألك بكل اسم لك أن تشفي ابني آدم شفاءً لا يغادر سقمًا، واجعل له العافية والشفاء التام".