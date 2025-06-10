شاهدوا احدث ظهور لزوج نورمان أسعد السياسي العراقي الشهير برفقة ابنهما

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A post shared by وقت الفن - Art Time (@art.time.mag)
A post shared by وقت الفن - Art Time (@art.time.mag)
يستضيف الإعلامي علي ياسين، في حلقة الليلة من برنامج "الفصول الأربعة"، الفنان السوري محمد المجذوب.
تصدر اسم النجمة العالمية بيونسيه في الساعات القليلة الماضية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو لها من خلال حفلها الأخير، اذ تعرضت لموقف محرج على المسرح، الا انها تداركت الوضع بطريقتها.
خرج الفنان عاصي الحلاني عن صمته للمرة الأولى ووجّه رسالة إلى ابنته ماريتا بعد انفصالها عن كميل أبي خليل.