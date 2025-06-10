ستيفاني عطالله تتعرّض لإصابة خطيرة والسبب صادم

شاركت النجمة ستيفاني عطالله متابعيها على "إنستغرام" بمقطع مصوّر طريف بعد أيام على زواجها من الفنان جوزيف عبود، المعروف بلقب "زاف".



وظهرت الفنانة اللبنانية في المقطع المصوّر وهي تتحدث الى زوجها من داخل منزلها، وتعبّر عن سعادتها بنجاحها في تحضير طبق "التبولة"، لتسأل زوجها عن رأيه بالطبق فيخبرها بأنه "مثالي ولذيذ جداً"، لتُظهر بعد ذلك إصبعها المجروح بالسكين وقد لفّته بضمادة طبّية.

وأضافت ستيفاني بعفوية: "أنا عروس جديدة وأول مرة بعمل "تبولة"، والمشكلة إنه أمي بعتت لي البقدونس والبصل مفرومين بس أنا قصّيت حبتين بندورة وقصيت إصبعي. روعة مشوارنا طويل كتير..."، في إشارة الى أنها تحتاج الى الكثير من الوقت لتعلّم الطبخ.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديو العفوي الذي شاركته ستيفاني عطالله مع زوجها، وبدت فيه على طبيعتها من دون مكياج وبشعر مرفوع، وانهالت عليها التعليقات الطريفة التي عبّر كاتبوها عن محبّتهم الكبيرة لها، وتمنّوا لها المزيد من السعادة والحب في حياتها الزوجية.