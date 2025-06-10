ستيفاني عطالله تتعرّض لإصابة خطيرة والسبب صادم

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A post shared by Stéphanie Atala ستيفاني عطالله (@stephanieatalaofficial)
A post shared by Stéphanie Atala ستيفاني عطالله (@stephanieatalaofficial)
من اللاذقية إلى أضواء الشهرة، فنان بدأ الغناء في عمر الطفولة، وخطـ ـف القلوب بصوته في برنامج "إكس فاكتور"، لكن خلف النجاح حكايات من وجع، غدر، مقاومة، وحبّ.
انتشرت خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شائعة تفيد بوفاة الفنان السوري بسام كوسا، ما أثار موجة من القلق والبلبلة بين جمهور الفنان القدير.
يستضيف الإعلامي علي ياسين، في حلقة الليلة من برنامج "الفصول الأربعة"، الفنان السوري محمد المجذوب.