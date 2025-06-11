حلقة جديدة من "والله لنكيف" تتابعونها الليلة عبر "الجديد"

وضيوف الحلقة، الفنانة هدى شعراوي، الفنان مجيد الرمح والممثل الكوميدي محمود جابر.
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تمت مشاركة منشور بواسطة AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
تمت مشاركة منشور بواسطة AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
يستعد الفنان المصري تامر حسني ليحيي أهم الحفلات في العاصمة اللبنانية، بيروت، خلال شهر آب المقبل لهذا العام.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بمشاهد مميزة من حضور الملك الأردني عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا، مع ابنيهما ولي العهد الأمير الحسين والأمير هاشم.
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