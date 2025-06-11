حلقة جديدة من "والله لنكيف" تتابعونها الليلة عبر "الجديد"

تعرضت الفنانة المصرية الشابة ملك زاهر، الابنة الكبرى للفنان أحمد زاهر، لأزمة صحية طارئة خلال الأيام الثلاثة الماضية، والتي استدعت دخولها المستشفى، الذي ترددت عليه عدة مرات متتالية في وقت قصير.