وائل عرقجي يتعرض لاصابة خطيرة واول تعليق له مؤثر

تعرض لاعب كرة السلة اللبناني وائل عرقجي الى إصابة خلال آخر مباراة شارك بها، دفعته الى مغادرة الملعب.

ووجّه لاعب نادي الرياضي بيروت، ونجم منتخب لبنان الأول، وائل عرقجي رسالة إلى جمهوره، بعد الإصابة التي تعرّض لها أمس الأربعاء على مستوى الكتف، خلال مباراة أمام زيغ يانغ ليونز الصيني، خلال منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة السلة.