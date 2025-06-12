وائل عرقجي يتعرض لاصابة خطيرة واول تعليق له مؤثر

ووجّه لاعب نادي الرياضي بيروت، ونجم منتخب لبنان الأول، وائل عرقجي رسالة إلى جمهوره، بعد الإصابة التي تعرّض لها أمس الأربعاء على مستوى الكتف، خلال مباراة أمام زيغ يانغ ليونز الصيني، خلال منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة السلة.
وقال وائل عرقجي في رسالة عبر خاصية الستوري على موقع التواصل الاجتماعي، إنستغرام، اليوم الخميس، إثر تعرّضه لإصابة قوية على مستوى الكتف، خرج على أثرها من أرضية الملعب مباشرة، وبدت عليه علامات الألم والحزن: "يؤسفني القول إن موسمي انتهى بسبب الإصابة، وسأخضع لعملية جراحية قريباً. إنها لحظة صعبة، لكنني لم أنتهِ بعد! سأعود أقوى وأكثر حماساً وأفضل من أي وقت مضى. شكراً لكم جميعاً على حبكم ودعمكم. أحبكم جميعاً".