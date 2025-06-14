شام الذهبي تبكي بسبب والدتها اصالة نصري وتوجه لها رسالة مؤثرة

وقد حضر حفل الافتتاح عدد كبير من فنانين مصر والوطن العربي، من بينهم الفنان احمد زاهر وزوجته هدى زاهر، وابنتهما الفنانة ليلى زاهر، والفنانة مي عمر، والإعلامية رضوى الشربيني، وغيرهم.
وقالت شام في الافتتاح وهي تبكي متأثرة: "كل شئ بحياتي حتى اجتهادي في المدرسة والجامعة .. منشانها .. منشان تكون فخورة فيا .. حتى أكون استاهل لقب بنت أصالة".
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أعلنت الفنانة المصرية إلهام شاهين عن تعذّر عودتها إلى القاهرة بعد مشاركتها في فعالية دولية ببغداد، وذلك عقب إغلاق المجال الجوي العراقي نتيجة التصعيد العسكري القائم بين إيران وإسرائيل، وما تبعه من تعليق العديد من الرحلات الجوية.
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