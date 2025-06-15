مدير اعمال ماجد المهندس يطمئن الجمهور على حالته الصحية

وأوضح حسن لموقع "فوشيا" أن المهندس خرج من دائرة الخطر بعد العارض الصحي، وهو الآن في حالة جيدة. وما زال بالمستشفى فقط للاطمئنان على صحته، ومن المتوقع أن يغادر في الساعات المقبلة ليقضي فترة النقاهة في منزله.من جانبه، كشف سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أنه زار ماجد المهندس في المستشفى للاطمئنان على صحته.وقال الهندي في رسالته التي نشرها عبر حسابه على منصة "إكس": قمت قبل قليل بزيارة أخي وصديقي الفنان الكبير ماجد المهندس في المستشفى بمدينة جدة، وأطمئن الجميع، لله الحمد بدأ يتماثل بالشفاء، وحالته في تحسن، وحسب كلام الأطباء سيخرج غدًا بإذن الله من المستشفى، متمنين له الشفاء العاجل ويعود لنشاطه وجمهوره ومحبيه، وخطاك السوء يا ماجد.