حسين مقدم بطلب جريء من طليقته بعد اعلان انفصالهما رسميا.. هكذا ردت

بعد طلاقهما الذي تصدّر الترند بسبب محافظتهما على الاحترام المتبادل، وذهابهما معًا إلى الشيخ، وتصويرهما لحظة الطلاق الرسمي، قرّر الممثل اللبناني حسين المقدّم أن يطلب من طليقته إيمان نور الدين أن تكون بطلة فيديو كليب أغنيته التي يستعد لطرحها قريبًا، مشيرًا إلى أنه لن يجد بطلة لعمله أنسب منها.

