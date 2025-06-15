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حسين مقدم بطلب جريء من طليقته بعد اعلان انفصالهما رسميا.. هكذا ردت
حسين مقدم بطلب جريء من طليقته بعد اعلان انفصالهما رسميا.. هكذا ردت
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حسين مقدم بطلب جريء من طليقته بعد اعلان انفصالهما رسميا.. هكذا ردت

فن

2025-06-15 | 07:30
حسين مقدم بطلب جريء من طليقته بعد اعلان انفصالهما رسميا.. هكذا ردت
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Aljadeed
حسين مقدم بطلب جريء من طليقته بعد اعلان انفصالهما رسميا.. هكذا ردت

بعد طلاقهما الذي تصدّر الترند بسبب محافظتهما على الاحترام المتبادل، وذهابهما معًا إلى الشيخ، وتصويرهما لحظة الطلاق الرسمي، قرّر الممثل اللبناني حسين المقدّم أن يطلب من طليقته إيمان نور الدين أن تكون بطلة فيديو كليب أغنيته التي يستعد لطرحها قريبًا، مشيرًا إلى أنه لن يجد بطلة لعمله أنسب منها.

بدورها، شاركت ايمان الفيديو الذي أعلن فيه عن طلبه، لكنها رفضت عرضه، رغم تأكيدها أنها استمعت إلى الأغنية وأعجبت بها، كما تمنّت له النجاح، من دون أن تكشف عن سبب رفضها للعرض.

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