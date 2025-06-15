حسين مقدم بطلب جريء من طليقته بعد اعلان انفصالهما رسميا.. هكذا ردت

@iman_noureddine #ايمان_نور_الدين ♬ original sound - Iman noureddine
خطفت العديد من المشهورات ومؤثرات مواقع التواصل الاجتماعي الأنظار، خلال حضورهن حفل زفاف اليوتيوبر السورية شيرين بيوتي في دبي وسط أجواء من الفخامة والتحضيرات الأسطورية التي سيطرت على الزفاف.
ردت اليوتيوبر السورية نارين بيوتي، بطريقة حازمة على تعليق مسيء تلقّته من احد المتابعين، حيث لقّنته درساً قاسياً عبر خاصية القصص على حسابها الرسمي.
أحيا الفنان تامر حسني حفلًا غنائيًا مساء الجمعة في دولة الكويت، في أول ظهور جماهيري له بعد الأزمة الصحية الحرجة التي تعرض لها نجله "آدم".