خطيب عبير الصغير كاد يغرقها في البحر وما حصل لم يكن في الحسبان

وفي التفاصيل، ظهرت عبير في الفيديو وهي داخل السيارة مع خطيبها وهما يسيران فيها في البحر، اذ اشارت الى ان السيارة قادرة على ان تمشي في البحر الا ان عبير شعرت بخوف شديد وطلبت من خطيبها العودة.ولاحقا، ردت عبير على تعليق طريف من متابعيها، اذ سألها احدهم: "انتي كيف رجعتي من البحر عايشة؟"، لترد عليه مستعينة برسوم سبونج بوب، اذ قالت: "غرقنا ووصلنا قاع الهامور، تغدينا مع سبونج بوب وسوينا لفة ورجعنا".