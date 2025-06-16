الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
وفاة فنان عالمي شهير عن عمر ناهز 61 عاماً
وفاة فنان عالمي شهير عن عمر ناهز 61 عاماً
A-
A+

وفاة فنان عالمي شهير عن عمر ناهز 61 عاماً

فن

2025-06-16 | 09:30
وفاة فنان عالمي شهير عن عمر ناهز 61 عاماً
العودة الى الأعلى
Aljadeed
وفاة فنان عالمي شهير عن عمر ناهز 61 عاماً

تُوفي المغني ومنسق الأغاني الشهير ومؤسس فرقة "نايتكراولرز" جون ريد، عن عمر ناهز 61 عاماً.

وحقق ريد شهرة واسعة في عالم موسيقى الرقص، لكنه ترك بصمة أيضًا كمؤلف أغاني بارز، ومن أشهر أعماله أغنية "When the Heartache Is Over" لتينا تيرنر العام 1999.
بالإضافة إلى مساهماته في أغانٍ لنجوم مثل رود ستيوارت وفرقة ويست لايف، التي شارك في كتابة أغنيتهم الناجحة "Unbreakable".
ونعت ماري كياني، مغنية فرقة TTF السابقة وخطيبته السابقة، جون بكلمات مؤثرة عبر وسائل التواصل، مستذكرة بدايات علاقتهما وحياتهما المشتركة في لندن وغلاسكو، وذكريات تأسيس "نايتكراولرز"، وجولاتهما الموسيقية معًا، ولقاءهما الأخير في غلاسكو بعد سنوات من الفراق.

اقرأ ايضا في فن

شام الذهبي بتصريح صادم: اتفقت مع بسمة بوسيل أن يكون آدم عريس ابنتي
09:49

شام الذهبي بتصريح صادم: اتفقت مع بسمة بوسيل أن يكون آدم عريس ابنتي

عبّرت شام الذهبي عن محبّتها الكبيرة لآدم، المعروف لديها باسم "آدومي"، وهو ابن تامر حسني و بسمة بوسيل، مؤكدة مدى تعلّقها به واهتمامها الشديد بسلامته.

09:49

شام الذهبي بتصريح صادم: اتفقت مع بسمة بوسيل أن يكون آدم عريس ابنتي

عبّرت شام الذهبي عن محبّتها الكبيرة لآدم، المعروف لديها باسم "آدومي"، وهو ابن تامر حسني و بسمة بوسيل، مؤكدة مدى تعلّقها به واهتمامها الشديد بسلامته.

نهى نبيل تثير ضجة بما قالته بعد حضورها زفاف شيرين بيوتي
09:35

نهى نبيل تثير ضجة بما قالته بعد حضورها زفاف شيرين بيوتي

أثارت الإعلامية والفاشينيستا الكويتية نهى نبيل ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مقطع فيديو تعرب فيه عن إعجابها بحفل زفاف صانعة المحتوى شيرين بيوتي و أسامة مروة .

09:35

نهى نبيل تثير ضجة بما قالته بعد حضورها زفاف شيرين بيوتي

أثارت الإعلامية والفاشينيستا الكويتية نهى نبيل ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مقطع فيديو تعرب فيه عن إعجابها بحفل زفاف صانعة المحتوى شيرين بيوتي و أسامة مروة .

فاشينيستا شهيرة تروي معاناتها بسبب حقن التنحيف
08:27

فاشينيستا شهيرة تروي معاناتها بسبب حقن التنحيف

كشفت الفاشينيستا الكويتية جمال النجادة عن تفاصيل انهيار صحي خطير تعرضت له خلال زيارتها إلى الصين، نتيجة استخدامها حقن التخسيس “مونجارو” دون أي إشراف طبي.

08:27

فاشينيستا شهيرة تروي معاناتها بسبب حقن التنحيف

كشفت الفاشينيستا الكويتية جمال النجادة عن تفاصيل انهيار صحي خطير تعرضت له خلال زيارتها إلى الصين، نتيجة استخدامها حقن التخسيس “مونجارو” دون أي إشراف طبي.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025