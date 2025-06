وفاة فنان عالمي شهير عن عمر ناهز 61 عاماً

تُوفي المغني ومنسق الأغاني الشهير ومؤسس فرقة "نايتكراولرز" جون ريد، عن عمر ناهز 61 عاماً.



وحقق ريد شهرة واسعة في عالم موسيقى الرقص، لكنه ترك بصمة أيضًا كمؤلف أغاني بارز، ومن أشهر أعماله أغنية "When the Heartache Is Over" لتينا تيرنر العام 1999.

بالإضافة إلى مساهماته في أغانٍ لنجوم مثل رود ستيوارت وفرقة ويست لايف، التي شارك في كتابة أغنيتهم الناجحة "Unbreakable".

ونعت ماري كياني، مغنية فرقة TTF السابقة وخطيبته السابقة، جون بكلمات مؤثرة عبر وسائل التواصل، مستذكرة بدايات علاقتهما وحياتهما المشتركة في لندن وغلاسكو، وذكريات تأسيس "نايتكراولرز"، وجولاتهما الموسيقية معًا، ولقاءهما الأخير في غلاسكو بعد سنوات من الفراق.