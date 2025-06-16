نهى نبيل تثير ضجة بما قالته بعد حضورها زفاف شيرين بيوتي

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A post shared by حساب مهتم بالسوشل ميديا يوميات وأخبار النجوم والمشاهير (@maha_kw_2)
A post shared by حساب مهتم بالسوشل ميديا يوميات وأخبار النجوم والمشاهير (@maha_kw_2)
منذ إعلان الفنان أحمد السقا انفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير، وابنه الأكبر ياسين يحرص على دعمه في أي مناسبة برسائل مؤثرة ينشرها عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.
لا يزال اسم اليوتيوبرز شيرين بيوتي واسامة مروة يتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد احتفالهما بزفافهما يوم السبت الماضي 14 حزيران 2025 في دبي، بحفل ضخم حضره عدد من مشاهير السوشيال ميديا.
عبّرت شام الذهبي عن محبّتها الكبيرة لآدم، المعروف لديها باسم "آدومي"، وهو ابن تامر حسني و بسمة بوسيل، مؤكدة مدى تعلّقها به واهتمامها الشديد بسلامته.