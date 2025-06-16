نهى نبيل تثير ضجة بما قالته بعد حضورها زفاف شيرين بيوتي

أثارت الإعلامية والفاشينيستا الكويتية نهى نبيل ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مقطع فيديو تعرب فيه عن إعجابها بحفل زفاف صانعة المحتوى شيرين بيوتي و أسامة مروة .



في الفيديو، أشادت نهى بالفرق الواضح بين الأعراس الخليجية التقليدية والأعراس الحديثة، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى أن يكون حفل زفافها مشابهًا لهذا الحفل. كما اقترحت على زوجها إعادة إقامة حفل زفاف جديد، مما أثار تفاعلًا واسعًا بين متابعيها على منصات التواصل الاجتماعي.