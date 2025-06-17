وفي التفاصيل، أصدرت محكمة دبي – الغرفة التجارية حكمًا نهائيًا لمصلحة الفنانة إليسا، يقضي بفسخ اتفاقية التوزيع التي كانت موقّعة مع شركة وتري منذ 12 أغسطس/آب 2023، ومنع الشركة من توزيع أو نشر أغنيتي "من أول دقيقة" و"أنا وبس".جاء القرار بعد أن ثبت تعدّي شركة وتري على الحقوق الفنية والأدبية للفنانة إليسا، خاصة بعد طرح أغنية "وبطير" التي تسببت بنزاع قانوني حاد. ويُعد الحكم سابقة قضائية في العالم العربي فيما يتعلق بحماية الملكية الفنية في العصر الرقمي.ونصّ القرار على إلزام شركة وتري بـ: تسليم كل مفاتيح الوصول إلى المنصات الرقمية التي كانت توزع عبرها أغاني الفنانة، وفصل نفسها تمامًا عن قناة إليسا على "يوتيوب"، واستعادة الأخيرة التحكم الكامل بها.هذا وصدر بيان عن مكتب إليسا في هذا الخصوص، جاء فيه: "إن هذا الانتصار جاء بجهود مشتركة بين مكتب مارك حبقه ومشاركوه (لبنان)، ومكتب تميمي ومشاركوه (دبي)، ضمن سلسلة من الإجراءات القانونية المستمرة لحماية حقوق الفنانة".كما صدر عن مكتب المحامي مارك حبقة البيان التالي: "يُعلن مكتب مارك حبقة ومشاركوه للمحاماة عن صدور حكم نهائي عن محاكم دبي – الغرفة التجارية بتاريخ 16 حزيران 2025، لصالح موكلتنا الفنانة إليسا، أنهى بموجبه اتفاقية التوزيع الموقعة مع شركة “وتري”، بعد ثبوت التعدي الصريح على حقوقها الفنية".من جهته الفنان اللبناني زياد برجي خرج عن صمته، اذ نشر عبر حسابه على منصة اكس، تغريدة تحدث فيه عن قرار جديد في قضيته مع اليسا، اذ قال: "ابلغنا المحامي جان قيقانو، ان المحكمة الابتدائية في دبي أصدرت حكما بتاريخ 16 – 6 – 2025 قضى فيه برد طلب ادخال زياد برجي والمقدم من قبل شركة أي ريكوردز ش.م.م التي تملكها وتدريها اليسا في الدعوى العالقة بينها وبين شركة وتري او شور ش.م.ل".وتابع زياد قائلا: "وبذلك يكون هذا الحكم الثالث الذي تخسره اليسا بوجه زياد برجي امام المحاكم الإماراتية بعد سلسلة هزائم منيت بها امام المحاكم اللبنانية".