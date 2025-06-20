إسماعيل تمر يعود إلى سوريا‎ بعد 14 عامًا من الغياب

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A post shared by Ismaeil Tamr (@ismaeiltamrofficial)
A post shared by Ismaeil Tamr (@ismaeiltamrofficial)
احتفت نقابة الفنانين السوريين، بعودة الممثلة والمخرجة واحة الراهب لبلادها بعد أكثر من عقد على مغادرتها سوريا، وانضمامها لمعارضة النظام السابق.
خرجت الفنانة آيتن عامر عن صمتها، للرد على ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن شائعة زواجها سرًّا من المنتج أحمد الجنايني، مؤكدة أن كل ما نُشر لا أساس له من الصحة.
ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على البلوغر سيد غنيم، المعروف بلقب "المذيع الفرفوش"، بعد رصد نشاط إلكتروني مخالف تضمن نشر محتوى يُحرض على الفسق، واتهامات بتسهيل أعمال منافية للآداب.