إسماعيل تمر يعود إلى سوريا‎ بعد 14 عامًا من الغياب

عاد الفنان السوري إسماعيل تمر إلى بلده الأم سوريا بعد غياب دام أربعة عشر عامًا، في لحظة مؤثرة امتزجت فيها مشاعر الفرح والحنين، ولاقت تفاعلًا واسعًا من جمهوره ومتابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي.