احمد سعد يتعرض لحادث سير مروع وينجو بأعجوبة
كشف الفنان المصري أحمد سعد عن تعرضه لحادث سير أثناء قيادته لسيارته الجديدة، التي كان بصدد تجربتها للمرة الأولى. وأوضح سعد، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، أن الحادث وقع خلال توجهه لتسجيل السيارة وتعليق لوحاتها الرسمية، مؤكدًا أن الأضرار اقتصرت على السيارة فقط دون وقوع أي إصابات.
وقد أرفق أحمد سعد المنشور بصورة تُظهر السيارة بعد الحادث، حيث بدت مهشمة من الأمام، مما يدل على شدة الاصطدام. وعلّق على الصورة بكلمات تعكس إيمانه بقضاء الله وقدره، قائلًا:
"لله ما أعطى ولله ما أخذ.. كنت بجربها ورايح أعلق نمرها، ولكن حصللي حادث.. بس الحمد لله أنا وأولادي وزوجتي بخير."
لاقى المنشور تفاعلًا واسعًا من متابعيه ومحبيه الذين عبّروا عن سعادتهم بسلامته وسلامة أسرته، متمنين له السلامة الدائمة وتجاوز هذه اللحظة الصعبة. كما أبدى الكثيرون تعاطفهم ودعواتهم له بالحفظ من كل سوء.