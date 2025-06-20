احمد سعد يتعرض لحادث سير مروع وينجو بأعجوبة

كشف الفنان المصري أحمد سعد عن تعرضه لحادث سير أثناء قيادته لسيارته الجديدة، التي كان بصدد تجربتها للمرة الأولى. وأوضح سعد، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، أن الحادث وقع خلال توجهه لتسجيل السيارة وتعليق لوحاتها الرسمية، مؤكدًا أن الأضرار اقتصرت على السيارة فقط دون وقوع أي إصابات.

